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Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil DAÜ Turizm Fakültesi’nde söyleşi gerçekleştirdi

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Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil DAÜ Turizm Fakültesi’nde söyleşi gerçekleştirdi
Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil DAÜ Turizm Fakültesi’nde söyleşi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerine yönelik olarak organize edilen etkinlik kapsamında, “Duayen Chef” ödüllü öğretim görevlisi ünlü şef Ali Özçil ile Gıda Mühendisi, Şarap ve Gastronomi Uzmanı İhsan Erol Özçil bir söyleşi gerçekleştirdi. DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren’in de katıldığı söz konusu söyleşide, Ali Özçil ile İhsan Erol Özçil, birlikte kaleme almış oldukları “Adamızın Lezzetleri” adlı kitaplarını, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerine tanıttı.

 

Mesleki Tavsiyelerde Bulundular

Kıbrıs’ın zengin ve tarihi mutfağının dünyanın dört bir yanında tanıtılmasına ve eski lezzetlerin kaybolmamasına katkı koyan Ali Özçil ile İhsan Erol Özçil, Kıbrıs mutfağında en büyük farklılığı uygulama mutfağında yaratmalarıyla ön plana çıkıyor. Oldukça keyifli geçen söyleşide; Şef Ali Özçil ile Gıda Mühendisi, Şarap ve Gastronomi Uzmanı İhsan Erol Özçil, gastronomi alanında yürütmekte oldukları çalışmaların yanı sıra, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine mesleki konularla ilgili de tavsiyelerde bulundu. Söyleşide, gastronomi eğitiminin öğrencilere iş bulma kolaylığının yanı sıra, maddi açıdan da cazip bir meslek olduğunun altı çizildi

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