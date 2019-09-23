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Ali Özgentürk, eserlerinin telifini Darüşşafaka'ya bağışladı

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Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 100'e yakın eserinin telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı.
Ali Özgentürk, eserlerinin telifini Darüşşafaka'ya bağışladı

156 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini benimseyerek faaliyet gösteren ve sadece aldığı bağışlarla eğitime desteğini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Özgentürk’ün bağışıyla ilgili şunları söyledi:

“Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı; özellikle 1970 ve 80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayımlanmış ve yayımlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı. Böylece eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek.”

HANGİ ESERLER VAR?

Bağış kapsamında yer alan eserler ise şöyle:

– Atıf Yılmaz’ın Cengiz Aytmatov’un romanından sinemaya uyarladığı 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaryosu

– Özgentürk’ün yazdığı ve yönettiği “Hazal” filmi

– “At”, “Su da Yanar”, “Mektup”, “Beni Sev”, “Kalbin Zamanı”, “Görünmeyen”, “Yengeç Oyunu”, “Balalayka” adlı 8 filmin senaryo ve hikâyeleri

– Henüz çekilmemiş 70 tane senaryo ve hikâye

– “Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları”, “Tanıklıklar”, “Oğul Oğul”, “Gizli Defterlerim” adlı 4 yayımlanmış kitabı

– Henüz yayımlanmamış 6 kitabının tüm hakları

Sait Faik Abasıyanık da bağışlamıştı

1954 yılında hayata veda eden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık’a ait tüm eserler de yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmıştı.

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