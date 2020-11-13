Ali Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2653 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
13 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2653
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar - 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 242.165
Toplam Vaka Sayısı- 990
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 37
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
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