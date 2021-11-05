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Ali Pilli Geldi Koltuğuna Geri Döndü

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Üstel Görevden Alındı: Yerine Tekrar Ali Pilli Geldi
Ali Pilli Geldi Koltuğuna Geri Döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğu bakanlar kurulunda Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel yerine Dr. Ali Pilli’yi tercih eden UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, basına açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner tarafından daha önce sağlık bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli’nin yeniden göreve getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, “Sağlık yorucu bir bakanlıktır. Ali Beyin daha önce bir tecrübesi var.İki aylık bir süreç. Performans ve hizmet yanında denge de önemlidir. 2 ay sonra seçime gidilecek. Kargaşaya neden olmaması için böyle bir seçim yapıldı. Dengeli bir bakanlar kurulu oldu” dedi.

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