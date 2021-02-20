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"Ali PİLLİ hemşireler için hiç bir şey yapmadı.!"

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanı Ali Özgeçmen sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Ali PİLLİ hemşireler için hiç bir şey yapmadı.!"

Hemşireler ve Ebeler Sendikası  Başkanı Ali Özgeçmen sosyal medya hesabından açıklama  yaptı.

Daha net yazayım.!

Ali PİLLİ hemşireler için hiç bir şey yapmadı.!

Üniversite mezunu hemşirelere MEVSİMLİK İŞCİ statüsünü layık görende kendisidir.! Üstelik bu istihdamı ise partizanlık ile yapmıştır.!

Münhali bile kavgayla dövüşle yetmedi dava yoluna başvurarak açtırdık.!

Nakil tüzüğü olmasına rağmen keyfi ve partizanca hareket etmeyi tercih etmiştir.!

İş birliği yerine kapıları kapatmıştır.

Eleştirilerim kişiliğine değil yöneticiliğine ve siyaset anlayışınadır.

Ben siyasetten anlamıyorum diyerek halkın gönlünde taht kurmuş sayın Pilli tanıdığım en büyük siyasetçilerdendir.!

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