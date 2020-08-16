Ali Pilli neyi saklıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkemizde görülen yerel vakaların artmasıyla birlikte halka "sosyal mesafe kurallarına uyun, maske takın" çağrısı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin, Başbakan Ersin Tatar'ın seçim gezileri kapsamında bir restoranda gerçekleştirilen buluşmaya, kendi çağrısını hiçe sayan bir şekilde katılım göstermesi sosyal medyada halkın tepkisine yol açtı.

Koronavirüs'ün bulaşını engellemek için temel önlemlerin başında sosyal mesafe ve maske takmak gerekliliğinin olduğu bilinmesine rağmen Ali Pilli'nin ve bazı hükümet üyelerinin bu kuralları hiçe sayması Sağlık Bakanı'nın bir bildiğinin olduğu yorumlarına neden oldu.

Sağlık Bakanı'nın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaya neden olacak bildiği'nin ne olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

(Masa başında toplananlar arasında Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy'un bulunduğu görülüyor.)

Sağlık Bakanı Pilli dün akşam yaptığı açıklamasında, özellikle mekan girişlerinde gelen kişilerin kayıt altında tutulmasının elzem olduğunu, kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını açıklamıştı.

Pilli, söz konusu tutanakların, pozitif vakalara ulaşmada çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekmişti.

Katıldıkları toplantının olduğu restorandaki kayıt defterinin de imzalanmadığı iddia ediliyor.