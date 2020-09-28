  • BIST 1.122
  • Altın 465,499
  • Dolar 7,7771
  • Euro 9,0663
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

Ali Pilli: “Okullar 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılıyor”

» »
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar uyarınca; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin, 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılacağını açıkladı.
Ali Pilli: “Okullar 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılıyor”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yaptığı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, okulların açılacağı tarihe ve açılmasıyla birlikte uygulanacak kurallara ilişkin karar ürettiğini duyurdu.

Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin, 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılacağını ifade etti.

Pilli, Üst Komite'nin üniversitelerle ilgili de bir takım kararlar aldığını vurguladı.

Bakan Pilli, Kiıbrıs Postası'na yaptığı açıkalmada konuyla ilgili detayların ilerleyen saatlerde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Pilli: “Okullar 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılıyor”28 Eylül 2020 Pazartesi 14:09
  • Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli28 Eylül 2020 Pazartesi 14:08
  • Özyiğit: “Hükümet Yanlışlarından Ders Çıkararak, Yüksek Öğrenimde Yüz Yüze Eğitim İçin Gerekenleri Yapmalı”28 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
  • Su Temin Projesindeki Onarım Çalışmalarında Sona Gelindi…28 Eylül 2020 Pazartesi 12:25
  • “Hükümet Yanlışlarından Ders Çıkararak, Yüksek Öğrenimde Yüz Yüze Eğitim İçin Gerekenleri Yapmalı”28 Eylül 2020 Pazartesi 12:25
  • Büyükkonuk Belediyesi Haklı Çıktı!28 Eylül 2020 Pazartesi 12:19
  • KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı: "Azerbaycan Seninleyiz"28 Eylül 2020 Pazartesi 12:14
  • Denktaş’tan, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ne Ziyaret28 Eylül 2020 Pazartesi 12:10
  • Tavuklarını Telef Ettiği Gerekçesi ile İki Köpeği Telef Etti28 Eylül 2020 Pazartesi 11:35
  • Haftalık Trafik Raporları Açıklandı28 Eylül 2020 Pazartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti