Ali Pilli Özçınar’a Teşekkür etti

Sağlık eski Bakanı Ali Pilli bugün 10.30’da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret ederek, görev süresi boyunca karşılıklı olarak yürütülen işbirliği için Özçınar’a teşekkürlerini sundu.

Sağlık eski Bakanı Ali Pilli bugün 10.30’da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret ederek, görev süresi boyunca karşılıklı olarak yürütülen işbirliği için Özçınar’a teşekkürlerini sundu.

Ali Pilli ziyarette yaptığı açıklamada bütün belediye başkanları ile bir araya geldiğini bu kapsamda bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ettiğini söyledi. Covid-19 pandemi mücadelesinde Güzelyurt Belediyesi ile alınacak tedbirlerin planlanmasında ve aşı merkezinin kurulması konularında verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Pilli sağlık yönünde halka hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

ÖZÇINAR “Aşılanmanın Devam Etmesi Arzusundayız”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da eski Sağlık Bakanı Ali Pilli ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de Pilli’nin deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak bilgi paylaşımı içerisinde olacaklarını söyledi.

Güzelyurt bölgesindeki aşılanma merkezinin Sağlık Ocağı’ndan, Atatürk Kültür Merkezine taşınmasıyla aşılanma süresinin daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştiğine dikkat çeken Özçınar, bu süreçte bölgede aşı ihtiyacının devam ettiği ve aşılanma sürecinin devam etmesi arzusunda olduğunu vurguladı.