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SON DAKİKAAli Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu

Ali Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Ali Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2056 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların 2’sinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve gözetim altında olduklarını söyledi.

30 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2056

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar -  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  2

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 221.285

Toplam Vaka Sayısı- 931

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 859

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 67

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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