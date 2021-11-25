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Ali Pilli'den Aşı Açıklaması!

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SAĞLIK BAKANI PİLLİ: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN 50 BİN 310 DOZ PFİZER-BİONTECH AŞISI GÖNDERİLDİ”
Ali Pilli'den Aşı Açıklaması!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, bugün sabah saatlerinde, 50 bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısının KKTC’ye gönderildiğini açıkladı.

“YETERLİ AŞI VAR… AŞI OLUN”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, ülkede, Kovid-19 vaka sayılarında artış olduğuna işaret ederek, halkı bir kez daha aşı olmaya çağırdı. Son günlerde ülkede aşılanma oranının arttığını belirten Bakan Pilli, tüm aşı merkezlerinde “yeterli miktarda aşının” bulunduğunu söyledi.

Bakan Pilli, “Aşılanma oranını ne kadar yükseltirsek, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemimize yük bindirebilecek ağır vaka sayılarını uygun seviyelerde tutabiliriz. Bu nedenle gerek 1’inci doz gerekse zamanı gelen diğer doz aşıları mutlaka yaptırmamız gerekiyor, özellikle 12 yaş üzerindeki herkes aşılarını yaptırmalı” diyerek, halka aşı olma çağrısını yineledi.

Ali Pilli, Kovid-19 salgını ile mücadelede, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle maske kullanımının Kovid-19 ve gribal enfeksiyonları önlemek açısından “büyük önem” arz ettiğini vurguladı. Pilli, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin gerekmedikçe kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini de ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kurallara uyup, aşı programımızı tamamlarsak Kovid-19 ile mücadelede istenilen seviyeye gelinebilecektir” diye konuştu.

Pilli, KKTC’ye aşı temin eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkürlerini sundu.

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