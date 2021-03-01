Ali Pilli’nin eşi Emine Pilli de görevden alındI

Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli’nin eşi Emine Pilli de görevden alındı. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Emine Pilli bugün görevinden alındı. Emine Pilli’nin yerine Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevine Nazım Ced atandı.
Öte yandan Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Emirali Çobanoğlu da görevden alındı. Çobanoğlu’nun görevini Elif Pekri yürütecek.
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