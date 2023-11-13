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Ali Savaş Altan'a rüşvet konusunda takipsizlik kararı

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı 2016-2017'de rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Ali Savaş Altan'a dair açılan dava geri çekildi
Ali Savaş Altan'a rüşvet konusunda takipsizlik kararı

Savcılık, davanın tanıklarını hazır edemediği için takipsizlik dosyaladı. Altan dün ilk duruşma için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.
Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin huzurunda görüşülen ilk duruşmada Kıdemli Savcı Mustafa  İldeniz , davanın tanıklarını hazır edemediğini, bazlarının  yurt dışında olduğunu belirterek, takipsizlik dosyalanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, 2 Kasım’da “Rüşvet almak, "menfaat temini için sahte, gerçek dışı ve hukuka aykırı evrak düzenlemek, imzalamak, tasdik etmek ve vermek”, “sicillerde sahtekarlık yapmak", "tanıkları yalan ifade vermeye teşvik etmek", Görevi kötüye kullanmak", “Görevi ihmal etmek”, kamu görevlilerinin sahtekarlık yapmaları ve emniyeti suistimal etmeleri” suçlarından itham edilerek, tutuklanan ve cezaevine gönderilen Altan hakkında takipsizlik dosyalanmasına emir verdi.
Böylelikle Altan, hakkındaki davada takipsizlik kararı verildiği için serbest kaldı.

Ne olmuştu
Altan’ın “Evrak sahteleme, tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” suçlarından aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan  Erkut Hafız isimli şahsa İngiltere’den KKTC’ye dönmek  isterse serbestçe giriş yapabileceğini sağlayacağı yönünde vaat verdiği iddia edilmişti. Hafız’ın da Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı, Ali Savaş Altan’a da İngiltere’den araba getirdiği öne sürülmüştü. 
Hafız’ın Altan’a rüşvet verdiğine dair iddiası üzerine soruşturma amaçlı tutuklanan Altan, teminatla serbest bırakılmıştı. Altan, 2 Kasım’da 7 davadan itham edildikten sonra tutuklanmıştı. 

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