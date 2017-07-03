Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: O kadar ihtiyacım var ki o omuza

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal vefatının 17. yılında sevenleri tarafından anıldı

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal vefatının 17. yılında sevenleri tarafından anıldı.

2000 yılında geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden Sunal'ın bugün 17. ölüm yıldönümü. Türk sinemasının 'güzel gülen adamı' Sunal, ailesi ve sevenleri tarafından anılmaya devam ediliyor.

O kadar ihtiyacım varki o omuza...

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasının ölüm yıldönümünde bu mesajı paylaştı:

17 yıl olmuş omzuna yaslanamayalı babam. O kadar ihtiyacım varki o omuza. Ama olmuyor olamıyor işte. Çok seviliyorsun babam sevenlerin senin gitmene unutulmana asla izin vermiyorlar. Şimdi onların çocukları torunları da senin hayranın onlar da ezberliyor repliklerini bakışlarını gamzeni gülümsemeni. Özlüyorum seni benim dünyanın en güzel gülen kahramanım...

Yaşattığın bütün güzelliklere...

Usta oyuncunun eşi Gül Sunal, sosyal medyadan birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşıp duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu iki alyansın içinde nişan tarihi. 19.01.1975 birinde Gül diğerinde Kemal Bana, yaşattığın bütün güzelliklere teşekkür ederim...'

Ölüm tarihi

Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.