  • BIST 100.237
  • Altın 280,080
  • Dolar 5,7344
  • Euro 6,3129
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu

»
Bodrum'da 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası ödül töreninde ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal’ın gözyaşları sel oldu.
Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu

Bodrum'da 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası ödül töreninde ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal’ın gözyaşları sel oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri haftası “CineBodrum” etkinliğine katılan Ali Sunal akşam Bodrum iskele meydanında yapılan SİSAY emek ödülleri gecesine katıldı.

Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte katıldığı ödül gecesinde 2018 yılında ölen oyuncular için hazırlanan slayt gösterisini izleyen Sunal’ın gözyaşları sel oldu.

Vizyona girecek olan “Hareket Sekiz” filmini sinema salonu sahiplerine tanıtan Ali Sunal, Gürgen Öz, Onur Atilla, Hakan Bilgin ve filmin yapımcısı Levent Cengizhan bazı kesitlerin gösterildiği tanıtım filmi sonrasından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23 Haziran öncesi Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan: Beni İmralı’ya götüren irade bu açıklamayı yapmamı istedi21 Eylül 2019 Cumartesi 18:43
  • Demirtaş "Tutuklama talebi siyasi karar" demişti; Erdoğan: Bunları bırakamayız21 Eylül 2019 Cumartesi 18:41
  • Hayalini kurduğu makineyi 40 ülkeye satıyor21 Eylül 2019 Cumartesi 18:39
  • Yargı paketi: AKP'nin hazırladığı yargı paketi taslak metni neler içeriyor?21 Eylül 2019 Cumartesi 17:39
  • AKP’nin kalesinde Davutoğlu istifaları sürüyor…21 Eylül 2019 Cumartesi 14:28
  • Anket sonucu açıklandı: Başkanlık sistemi, ekonomi, Babacan ve ABD...21 Eylül 2019 Cumartesi 14:05
  • Zabıta baskınına uğrayan 94 yaşındaki Zeynep Karabıyık: Emekli maaşım yok, güç bela idare ediyorum21 Eylül 2019 Cumartesi 13:49
  • AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Hem içimizden ve dışımızdan Erdoğan'ı görevinden uzaklaştırmak istiyorlar...21 Eylül 2019 Cumartesi 13:35
  • İBB’den 'Reis Bey' yanıtı: Bir kez sergilendi, 368 bin TL ödendi...21 Eylül 2019 Cumartesi 13:28
  • Erdoğan'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması21 Eylül 2019 Cumartesi 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti