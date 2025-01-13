Ali Yeltekin: Asgari ücret konusunda bu akşam toplantı yapıp rakam belirleyeceğiz

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, federasyon olarak bu akşam saat 19:00’da, Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığında toplantı yapacaklarını, toplantıdan çıkacak olan bir rakam önerisinin bugün veya yarın basınla pay

Asgari ücret masasında işçi tarafını temsilen bulunan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) asgari ücret rakamı için bu akşam toplanıyor. Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, federasyon olarak bu akşam saat 19:00’da toplantı yapacaklarını, toplantıda HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun düşüncelerini aktaracağını söyledi. Yeltekin, HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun toplantıdan çıkacak olan bir rakam önerisini bugün veya yarın basınla paylaşacağını vurguladı.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, “Gökhan Altıner ile Sabah” Postası programına konuk olan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Ülkede 145 bin civarında sigortalı işçi olduğunu belirten Yeltekin, bunların 35-36 bin tanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, 27 bin civarının ise üçüncü dünya ülkelerinden olduğunu dile getirdi.

Yeltekin, ülkede etkin bir denetleme olmadığı için üçüncü dünya ülkelerinden gelen bir çok işçinin tutuklandığına da dikkat çekti.

“HAYAT PAHALILIĞI’NIN DÜŞÜK ÇIKMASI, ÜLKENİN YÖNETİLEMEMESİDİR”

2024 Aralık ayında açıklanan 1.10 hayat pahalılığı oranıyla birlikte dört aylık hayat pahalılığı toplamının yüzde 11.02'ye ulaştığını belirten Ali Yeltekin, rakamın düşük olduğunu, bunun da ülkenin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını söyledi.

Hayatın ucuzladığına dair hiç bir verinin bulunmadığını kaydeden Yeltekin, İstatistik Kurumu Başkanı’nın görevden alındığını fakat bunun yeterli bir hamle olmadığını dile getirdi.

Hayata pahalılığının yüzde 25 olması gerektiğine dikkat çeken Yeltekin, ülkedeki sebze fiyatlarına bakıldığı zaman, etkin bir devlet denetiminin olmaması nedeniyle fahiş bir fiyat artışı olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE PATATESİN KİLOSU 1O TL"

“Patates üreten bir ülke olarak patates ithal eder bir hale geldik” diyen Yeltekin, Türkiye’de patatesin kilosunun 10 TL olduğunun altını çizdi.

Ülkemizdeki bir gıda ürününün, Güney Kıbrıs’ta çok daha ucuz olduğunu aktaran Ali Yeltekin, “Bizde kilosunu 1500 TL civarına aldığım bir gıda ürününü Güney Kıbrıs’ta 20,50 Euro’ya aldım, bu da yaklaşık olarak 700 TL ediyor, yani KKTC’den aldığım ürünün yarı fiyatından da aşağıya” şeklinde konuştu.

Yeltekin, Mersin’deki bir pazarda, sebzenin kilosunun 65 TL olduğunu, KKTC’de aynı ürünün kilosunun 195 TL’ye satıldığına dikkat çekti

Narenciyede yaşanılan sıkıntılara da değinen Yeltekin, yetkililerin narenciye sektöründe yaşanan sıkıntı için halen adım atmadığını belirterek, üreticinin şu anda fiyat konusunda yetkililerden karar beklediğini ifade etti.