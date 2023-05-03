Ali Yeltekin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ve verilerin hiçbiri doğru değil

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ve verilerinin hiçbiri doğru değil” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, hayat pahalılığı oranlarına göre yeni asgari ücretin brüt 14 bin 800 TL olabileceğini söylemesi ile ilgili Kıbrıs Postası’na değerlendirmelerde bulunan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ve verilerinin hiçbiri doğru değil” dedi.

“TAÇOY’UN ASGARİ ÜCRETİ 14 BİN 800 TL OLARAK DÜŞÜNDÜĞÜ AÇIKLAMASI ETİK DEĞİLDİR”

3 aylık hayat pahalılığının 9,60’ların yukarısında olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Bakan Taçoy’un brüt asgari ücreti 14 bin 800 TL olarak düşündüğü ile ilgili açıklaması komisyon kararı olmadan etik değildir” ifadelerini kullandı.

Komisyonun işçi, işveren ve devlet tarafından oluştuğunu dile getiren Yeltekin, “O zaman tek başına oturup belirlesin… Bu yaklaşım popülisttir ve asla doğru değildir” şeklinde konuştu.