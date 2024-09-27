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Ali Yeltekin'den milletvekili maaşlarına eleştiri: 7 bin Euro'yu reva gören anlayış, asgari ücretliye bin Euro'yu çok mu görüyor?

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Ali Yeltekin'den milletvekili maaşlarına eleştiri: 7 bin Euro'yu reva gören anlayış, asgari ücretliye bin Euro'yu çok mu görüyor?
Ali Yeltekin'den milletvekili maaşlarına eleştiri: 7 bin Euro'yu reva gören anlayış, asgari ücretliye bin Euro'yu çok mu görüyor?

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Radyo Mayıs TV’deki “Mayıs Manşet” programında Meltem Sakin'in sorularını yanıtladı.

Ali Yeltekin, milletvekili maaşlarının 7 bin Euro olduğuna dikkat çekerek, "Milletvekilleri Meclis’te kaç saat çalışıyor, hangi yasayı ürettiler? Kaostan başka bir şey yapmadılar. 7 bin Euro’yu kendine reva gören anlayış, bin Euro’yu asgari ücretliye çok mu görüyor?” ifadelerini kullandı.

"BAKAN KENDİ BAŞINA AÇIKLAMA YAPIYOR, BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

Asgari ücretle ilgili belirsizliklere de değinen Yeltekin, komisyonun ne zaman toplanacağına dair herhangi bir bilgi verilmediğini vurgulayarak, "Henüz herhangi bir konuda haberimiz yok, komisyonun ne zaman toplanacağını bilmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu kendi başına açıklama yapıyor, bize bilgi verilmedi” diye konuştu.

Toplantının hafta sonu yapılması durumunda yeterli katılım sağlanamayacağını belirten Yeltekin, "Benim belki bir işim var. Bu sefer ‘komisyon yeterli sayıyı bulmadı ve toplanmadı’ diyecekler” şeklinde konuştu. Yeltekin ayrıca, işverenlerin sürekli Başbakanlık ile temas halinde olduğunu savundu.

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