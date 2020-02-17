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Alibaba'dan COVİD-19'dan etkilenen şirketlere 2,86 milyar dolar borç

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Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, ülkedeki Yeni Koronavirüs salgınından etkilenen şirketlere 2,86 milyar dolar borç vereceğini açıkladı.
Alibaba'dan COVİD-19'dan etkilenen şirketlere 2,86 milyar dolar borç

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, ülkedeki Yeni Koronavirüs (COVİD-19) salgınından etkilenen şirketlere borç vereceğini açıkladı.

Borcun, Alibaba'ya bağlı Ant Financial şirketine ait MYBank üzerinden verileceği kaydedildi.

Verilecek borç miktarının 20 milyar yuan (2,86 milyar dolar) olduğu ve bunun 10 milyarının salgının başladığı Hubei eyaletinde bulunan şirketlere verileceği aktarıldı.

Hubei'deki şirketlere ilk üç ayı faizsiz, diğer aylarda ise faizlerde yüzde 20 indirim yapılmak üzere bir yıllık borç verileceği, diğer şirketlere ise bir yıl boyunca yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtildi.

Şirket, ayrıca restoran, lojistik ve tedarik zincirlerine destek amacıyla iki adet 1 milyar yuanlık fon ayırdığını açıkladı.

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