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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu

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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu

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METİN BOYUTUAaAa

Çinli online alışveriş şirketi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, koranavirüse karşı küresel paylaşım platformu kurdu.

Alibaba Vakfı ve Çin’deki Zhejiang Üniversite Hastanesi’nin işbirliği ile kurulan platformda, dünyadaki virüse karşı mücadeledeki son çalışmalar ve veriler paylaşılacak.

Alibaba’nın yapay zeka konusunda geliştirdiği "Cloud Intelligence" ve sağlık konusunda faaliyet gösteren "Alibaba Health" yine bu platforma destek sağlayacak.

Platform, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların virüsle mücadelesinde gerekli her türlü veri ağını hizmete sokacak. Tıp ve ilaç dünyasındaki bilgi alışverişinin kolaylaştırılması için çaba gösterecek.

Platforma destek verecek Çin’deki Zhejiang Üniversite Hastanesi, koronavirüsünün tedavisi konusunda hem teori hem de pratikte en tecrübeli kurumların başında geliyor.Çin’de son 50 günde çok sayıda koronavirüs hastasını tedavi eden Zhejiang Üniversite Hastanesi çalışanları, virüsle mücadelede bütün bilgi ve tecrübelerini, bir el kitapçığı yayınlayarak paylaşmıştı.

Çin’deki diğer hastane ve tıbbi kuruluşlarının da faydalandığı el kitapçığı, şu ana kadar bu hastalıktan en fazla en ölümün yaşandığı ülkede tedavi açısından büyük önemi taşıyor

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