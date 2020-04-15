  • BIST 95.855
  • Altın 382,467
  • Dolar 6,8925
  • Euro 7,5238
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Alihan Pehlivan: Söylediklerimin ve yazdıklarımın kelimesi kelimesine arkasındayım

» »
"bugün itibari ile Başbakanlıktaki görevimden ayrıldığımı belirtirim"
Alihan Pehlivan: Söylediklerimin ve yazdıklarımın kelimesi kelimesine arkasındayım

İşte o açıklama;

Söylediklerimin ve yazdıklarımın kelimesi kelimesine arkasındayım. Zaman, kimin doğru kimin yanlış olduğunu mutlaka gösterecektir... Bana bu saaten sonra düşen, yine gördüğüm yanlışları dile getirip gerekli tedbirlerin alınması sağlamaktır... Bu vesile ile gündemi böyle bir ortamda daha fazla meşgul etmemek adına, bugün itibari ile Başbakanlıktaki görevimden ayrıldığımı, beni bu göreve getiren başta Başbakanımız Ersin Tatar a bundan sonra da saygı ve sevgimin eksik kalmadan devam edeceğini belirtir, herkese şükranlarımi sunarim...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar, Prof. Dr. Benter’i kabul etti15 Nisan 2020 Çarşamba 20:07
  • Kısmı sokağa çıkma yasağı gevşedi kazalar başladı!15 Nisan 2020 Çarşamba 20:05
  • İşte yeni mali destekten faydalanacak sektörler...15 Nisan 2020 Çarşamba 20:01
  • Bakanlar Kurulu kararları açıklandı!15 Nisan 2020 Çarşamba 19:34
  • KKTC'de bugün 171 test 2 pozitif vaka15 Nisan 2020 Çarşamba 18:18
  • UBP'de Mali toplantı yapıldı, tefecilerin elinde çekler yok açıklaması yapıldı15 Nisan 2020 Çarşamba 18:08
  • Dünya çapında vaka sayısı 2 milyonu aştı15 Nisan 2020 Çarşamba 17:55
  • Özersay:Çıkış yolu göstermek tarihi sorumluluğumuzdur, başaracağız15 Nisan 2020 Çarşamba 17:52
  • Zeytin ağaçlarının Coronası Xylella, Akdeniz'de yayılıyor15 Nisan 2020 Çarşamba 17:50
  • Gıda yardımı isteyenler Dikkat! Başvuruların nasıl yapılacağı açıklandı15 Nisan 2020 Çarşamba 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti