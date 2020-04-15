Alihan Pehlivan: Söylediklerimin ve yazdıklarımın kelimesi kelimesine arkasındayım

İşte o açıklama;

Söylediklerimin ve yazdıklarımın kelimesi kelimesine arkasındayım. Zaman, kimin doğru kimin yanlış olduğunu mutlaka gösterecektir... Bana bu saaten sonra düşen, yine gördüğüm yanlışları dile getirip gerekli tedbirlerin alınması sağlamaktır... Bu vesile ile gündemi böyle bir ortamda daha fazla meşgul etmemek adına, bugün itibari ile Başbakanlıktaki görevimden ayrıldığımı, beni bu göreve getiren başta Başbakanımız Ersin Tatar a bundan sonra da saygı ve sevgimin eksik kalmadan devam edeceğini belirtir, herkese şükranlarımi sunarim...