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Alışıla gelen denetimsizlik...

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Alışıla gelen denetimsizlik...
İzin kurulu tarafından hatırı sayılır bir miktarda verilen izinler sayesinde, trafikte sıklıkla görülen Kiralık araçlar, trafikte tehlike yaratmaya devam ediyor.

Kiralık Araba şirketleri tarafından yeterli denetim yapılmadan olur olmaz kişilere kiralanan arabaların, süratin yanı sıra,  şerit ihlallerine ve gelişi güzel park edilmeleri nedeniyle trafikte karmaşaya neden oldukları öne sürülüyor.

Kiralayanlar tarafından trafikte sürat dâhil gelişi güzel kullanılan ve halk arasında ZET olarak da isimlendirilen kiralık araçlar, araçları kiralayanlar tarafından neredeyse yol ortasına bile park edilerek trafiğin akışını da engellediği belirtiliyor.

Yeterli denetim yapılmadığı için sıklıkla kaza yapan kiralık araçlar ile ilgili olarak vatandaşlar, Polisin daha etkin denetim yapmasını istiyor. 

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