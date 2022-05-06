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Alışveriş çantasının üzerindeki aslanı gerçek sanıp ‘yanlış alarm’ verdi

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Kenya’da, bir evin bahçesinin girişine bırakılan alışveriş çantası üzerindeki aslan resmini ‘gerçek’ sanan biri yaban hayatı koruma görevlileri ve polise haber verdi.
Alışveriş çantasının üzerindeki aslanı gerçek sanıp ‘yanlış alarm’ verdi

Kinyana köyünde, Ulusal Park’ın yakınlarındaki eve gönderilen üç silahlı görevli, kısa süre içinde ‘müdahale etmek’ için gittikleri aslanın bir resimden ibaret olduğunu anladı.

Çanta evin sahibine aitti. Avokado ağacı fidesi satın almış ve kurumalarını istediği için çantanın içinde dışarıda bırakmıştı.

‘Yanlış alarm’ veren kişinin Ulusal Park’tan bir aslanın kaçtığını sandığını belirten polis sözcüsü, ”İhbar gelince çok ciddiye aldık. Herkesin güvenliğini sağlamak zorundayız sonuçta. Ancak ortada bir aslanın olmadığı anlaşıldı” dedi.

Evin sahibi olan kadının ekip çağrıldığında evde olmadığı, gelince, komşularının aslandan bahsedip arka kapıdan girmesini önerdiği, onun da öyle yaptığı belirtildi.

İlk anda çantayla bağlantı kuramayan kadın daha sonra yanlış anlaşılma olduğunu öğrendi.

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