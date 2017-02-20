Alışveriş Yaparken Ucuza Getirmek İçin Başvurabileceğiniz 13 Yöntem

1. Pazar alışverişi bütçenizi sarsmadan satın almak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Sebze-Meyve alırken market yerine semt pazarlarını seçerseniz paranızın büyük bir kısmı cebinizde kalacak.

Aynı zamanda pazarların kıyafet kısmı da oldukça zengin. Radarlarınız açık dolaşırsanız muhteşem şeyler bulabilirsiniz.

2. Mağazada beğendiğiniz şeyleri, internetteki sitelerden kontrol etmek, ucuz alışveriş için güzel bir yöntem. Mağazadaki bir çok ürün aynı zamanda internetteki indirimli alışveriş sitelerinde olabiliyor.

Mağazada deneyip beğendikten sonra internetten kontrol edip alırsanız %50 ye varan indirimlerle karşılaşabilirsiniz.

3. Ucuz olmalarıyla ünlenen marketlerden alışveriş yapmak da kulanılabilen bir yöntem. Bazı ürünlerin gerçekten daha ucuza satılmasının yanı sıra eğer indirimdeki ürünleri takip ederseniz çok güzel fiyatlarla karşılaşabilirsiniz.

4. Alışveriş yapmadan, alacağınız şeylerin araştırmasını yapın.

"Mağazada mı daha ucuz yoksa internette daha uyguna bulabilir misiniz?" ya da "internetteki bir sürü siteden hangisi daha fazla indirim yapmış, hangisinde kargo ücreti yok." Bunlardan sonra bulduğunuz en uygun fırsatı havada kapın.

5. Özellikle Kıyafet alışverişleriniz için pasaj gezmek çok iyi bir yöntem. Mağazalarda beğendiğiniz kıyafetler ihraç fazlası olarak ya da sezon sonu fazla kalanlar olarak mutlaka buralara düşüyor.

6. Gazetelerin arasından çıkan, kapınızın demirine sıkıştırılan o broşürleri mutlaka inceleyin. Mutfağın, evin o haftaki ihtiyaçlarını çok daha ucuza getirebilirsiniz.

7. Yurt dışından alışveriş yapmakta, alışverişi daha ucuza getirmek için kullanılan yöntemlerden. Özellikle Çin'de üretilen ürünleri internetten alarak işi ucuza halledebiliriz.

8. İnternetteki fiyatları karşılaştırmak için kullanılabilecek bir sürü site var. Bu sitelere aradığınız ürünleri yazarak hangi sitede en ucuza bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Özellikle uçak bileti alırken bu yöntem çok işe yarıyor.

9. Pazarlık yapın. Eğer yapabiliyorsanız, yeteneğiniz varsa tahmin edemeyeceğin kadar indirim yaptırabilirsiniz.

Etiket sistemi kullanmayan her yer ürüne pazarlık payı koyuyor en azından deneyebilirsiniz. Ama hiç yapamıyorsanız sakın abartmayın, bir de sinirlerinizin bozulduğuyla kalırsınız.

10. Kupon/kod kullanın. Mağazaların hediye çeklerini, internet sitelerininse size özel verdikleri kodları mutlaka kullanın.

11. Para/puan biriktiren kartları/uygulamaları kullanın. Sonra da bu puanları/paraları harcayın. Yani biriktirdiğin alışverişlerin bir sonraki alışverişini bedavaya getirmiş olacak.

12. Fabrika Satış Mağazaları'na uğrayın. Tekstil konusunda iddalı olan Türkiye, ünlü markaların üretim yaptırdığı ülkelerden. Fabrikaların yanında bulunan bu mağazaları mutlaka gezmelisiniz.

13. Özellikle sezon sonlarında olan büyük mağaza indirimleri alışveriş merkezlerinde izdihama yol açıyor. Bazı mağazalarda gayet iyi olan bu indirim oranları alışveriş için en iyi dönem.

Ama siz yine de izdiham sırasında hasar almak istemiyorsanız hafta sonları ve saat 5 ten sonra bu mağazalarda bulunmayın. Etraf biraz karışabiliyor.