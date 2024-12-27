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Alışverişlerde nakit sınırlaması yürürlüğe girdi

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Habere göre, kara para aklanmasının önlenmesi çerçevesinde çıkarılan yasa, 10 bin Euro’yu aşan ödemelerde satıcıya, Rum Vergi Dairesi’ni bilgilendirme zorunluluğu getiriyor.
Alışverişlerde nakit sınırlaması yürürlüğe girdi

Güney Kıbrıs’ta kara para aklanmasının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde alışverişlerde yapılacak nakit ödemelere kısıtlama getiren yasa yürürlüğe girdi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’nin dün gerçekleştirdiği oturumda, alışverişlerde 10 bin Euro nakit sınırı getirilmesini öngören yasayı onayladığını yazdı.

Habere göre, kara para aklanmasının önlenmesi çerçevesinde çıkarılan yasa, 10 bin Euro’yu aşan ödemelerde satıcıya, Rum Vergi Dairesi’ni bilgilendirme zorunluluğu getiriyor.

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