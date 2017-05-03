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Alitalia’ya kayyum atanıyor

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Alitalia’ya kayyum atanıyor
İtalya'nın en önemli havayolu şirketi Alitalia iflas başvurusunda bulundu. Şirketin kısa sürede satılması bekleniyor. Alitalia'ya satış süreci boyunca kayyum atanacak.

Financial Times’ın haberine göre İtalya’nın en büyük havayollarından Alitalia kayyum başvurusunda bulundu. Şirketin atanacak yeni yönetimle birlikte satılması planlanıyor. Karar şirket hissedarlarının yaptığı toplantı sonrası alındı.

500 milyon euro borcu olan Alitalia’nın zararının daha fazla katlanılabilir olmadığı belirtildi.

1999 yılında kurulan Alitalia Avrupa’nın en büyük 11. havayolu olarak biliniyor. Şirketin 11 bin çalışanı bulunuyor. Alitalia dünyanın 97 farklı noktasına uçuyor.

Alitalia çalışanları son yıllarda sıkça greve gidiyorlardı. Şirketin tamamının Araplara satılabileceği konuşuluyor. Alitalia’nın yüzde 49’u Ethiad Havayolları’nın şirketin geri kalanı ise MIDCO’ya ait.

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