Alithia: “Merkel ile Macron garantileri ve orduları istemiyor”

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dün Brüksel’de görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dün Brüksel’de gerçekleştirdikleri görüşmede, Rum Yönetimi’nin “2017 yılında AB üyesi bir devlette, üçüncü ülkelerin garantisinden veya işgal ordusunun kalmasından söz edilemeyeceği konusundaki tezine katıldıkları” öne sürüldü.

Alithia gazetesi “Merkel ile Macron Garantileri ve Orduları İstemiyor- Cenevre Konferansında Kıbrıs Tezlerine Güçlü Avrupa Desteği” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum tarafının BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin belgesine ilişkin gözlemlerinden birinin “1960’daki garantör güçlerden hiçbirinin, çözümün uygulanmasına garantör olarak da katılmaması gerektiğine dair tezinin, net bir şekilde kayda geçirilmiş olması gerektiği” yönünde olduğunu belirtti.

Gazete, Eide’nin Cenevre konferansında, güvenlik ve garantiler başlığının ele alınmasında kılavuz olacak olan belgesinin, önümüzdeki Pazartesi günü tamamlanmasının beklendiğini de ekledi.

İç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde ise, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına yer veren gazete, Hristodulidis’in dün Brüksel’de yaptığı açıklamada “Merkel ile Macron’un Rum Yönetimi’nin güvenlik ve garantiler başlıklarındaki tezine net bir şekilde katıldıklarını söylediğini” iletti.

Gazeteye göre, AB Zirve toplantısının ilk bölümünün tamamlanmasının ardından konuşan Hristodulidis “iki görüşmede de, 2017 yılında AB üyesi bir devlette, üçüncü ülkelerin garantisinden veya işgal ordusunun kalmayacağından söz edilemeyeceğini özetleyen net görüşler ortaya çıktığını” öne sürdü.

“Ortaya konan görüşün net olduğunu ve bunun Anastasiadis’in daha önceki temaslarında da ortaya çıktığını” dile getiren Rum sözcü, “bunun Avrupa düzeyinde hakim olan izlenim (tez) olduğunu” da ileri sürdü.

Hristodulidis, bunun, Anastasiadis’in bugünkü bilgilendirmesinin ardından, üzerinde daha çok konuşabilecekleri bir konu olduğunu da belirtti.

ANASTASİADİS’İN TEMASLARI

Anastasiadis’in Brüksel’de Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere, iki çok önemli temasta bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Anastasiadis’in Macron’la görüşmesinde “Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Cenevre’de yapılacak konferans konusunda bilgilendirme yaptığını, aynı zamanda güvenlik ve garantiler başlıklarının en nihayetinde özlü bir şekilde görüşülmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üye devleti niteliğine tam anlamıyla uyacak bir sonuca ulaşılmasını umduğunu belirttiğini” de aktardı.

Görüşmede AB-Türkiye ilişkileri konusunda, aynı zamanda askeri ve enerji alanındaki işbirliği üzerinde durularak, ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişi yapıldığını belirten Rum sözcü, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in bu çerçevede önümüzdeki Pazartesi günü Paris’e gideceğini söyledi.

Hristodulidis, Kasulidis’in Paris’te Fransa Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı’nın diplomatik danışmanı yanı sıra başka temaslarda bulunacağını da belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel’le ise Kıbrıs konusundaki gelişmelerin ele alındığını dile getiren Hristodulidis, Anastasiadis’in Merkel’i güvenlik ve garantiler konularına ilişkin bilgilendirdiğini, aynı zamanda görüşmede AB-Türkiye ilişkileri ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişi yapıldığını söyledi.

Bölgedeki gelişmeler konusunda artan bir ilgi olduğunu dile getiren Rum sözcü, hem Merkel hem de Macron’la olan bu irtibatın, önümüzdeki süre zarfında da sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Anastasiadis’in dün akşam Brüksel’de, 27 üye devlet seviyesinde, Avrupalı muhataplarını Kıbrıs konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendirmesinin beklendiğini anımsatan gazete, bazı üye devletlerin talebinin ardından, Türkiye’deki gelişmelerle de ilgili bir görüşme yapılacağını da hatırlattı.

AB’NİN ORTAK SAVUNMASI

AB’deki ortak savunma konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin AB’nin kendi güçlerini geliştirebileceği ve çağdaş tehditlere yanıt verebilecek, gerekli bütün araçlara sahip olabileceği konusunda bir teze sahip olduğuna atıfta bulundu.

Bu çağdaş tehditlerin birçok konuya odaklandığını ve bunların bugüne kadar bildikleri geleneksel tehditler olmadığını dile getiren Hristodulidis, asimetrik tehditler bulunduğunu aynı zamanda terör konusu var olduğunu belirtti.

Hristodulidis, özellikle Doğu Akdeniz’in hassas bir bölgesinde bulunan Rum Yönetimi’nin, bu işbirliğinin çok somut kararlar ve önlemlerle ilerlemesini arzuladığını da sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS-ÇİPRAS GÖRÜŞMESİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasında dün Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmeyi yapıcı olarak da niteleyen Hristodulidis, görüşmede iki konunun ele alındığını söyledi.

Görüşmede, ilk önce Çipras’ın Yunanistan’ı ziyaret eden Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’la yaptığı görüşmelerle ilgili detaylı bilgilendirme yaptığını dile getiren Hristodulidis, görüşmede, Cenevre’de, güvenlik ve garantilerle ilgili yapılacak görüşmelere ilişkin belge taslağının içeriğinin ele alındığını da ifade etti.

Anastasiadis ile Çipras’ın, Cenevre’de yapılması beklenen görüşmelerle ilişkili olarak, Avrupalı muhataplarıyla önemli görüşmeler yaptıklarını ve yapacaklarını da dile getiren Rum sözcü, dün akşam Avrupa Konseyi’nde Türkiye’deki gelişmelerle ilgili bir görüşme yapılmasının beklendiğini ve Anastasiadis’in de Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili olarak muhataplarını bilgilendireceğini anımsattı.

Hristodulidis, Anastasiadis ile Çipras’ın ikinci bir görüşme yapmasının ihtimal dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.

“ÇİPRAS ÇÖZÜMLE İLGİLİ TÜRK HAREKETLERİ BEKLEMİYOR”

Fileleftheros gazetesi ise “Almanya’daki Seçimlerden Sonra… Çipras Çözümle İlgili Türk Hareketleri Beklemiyor- Ankara Gümrük Birliği ile Vizelere Yatırım Yapıyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Çipras’ın, Türkiye Başbakanıyla da yaptığı görüşmenin sonucu olarak, Anastasiadis’e “Türkiye’nin önümüzdeki Eylül ayında Almanya’da yapılacak seçimlerden önce, Kıbrıs sorununda adımlar atmaya hazır olmadığı değerlendirmesini” ilettiğini yazdı.

Atina’nın değerlendirmesine göre “Ankara’nın, gümrük birliğinin iyileştirilmesi ve vize konusundaki taleplerinin uygulanması için, Almanya’daki seçimlerin dönüm noktası teşkil ettiğini” düşündüğünü iddia eden gazete, dolayısıyla, Türkiye’nin “Kıbrıs sorununda olası adımlar atıp atmayacağına karar vermeden önce, taleplerinin yerine getirilip getirilmeyeceğini tespit etmek için, Almanya’daki seçimleri bekleyeceğini” öne sürdü.

Gazete, Anastasiadis ile Çipras’ın, Eide’nin belgesinin değerlendirilmesi ve Atina ile Rum kesiminin Crans Montana’da izleyeceği taktiğin belirlenmesi çerçevesinde, dün Brüksel’de bir araya geldiklerini kaydetti.

Anastasiadis’in AB Zirve toplantısında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgilendirme fırsatı bulduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in Merkel ve Macron ile bir araya geldiğini de belirtti.

“Elindeki bilgilerin”, Merkel ile Anastasiadis’in “Kıbrıs sorununun çözümünün, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı açısından önkoşul teşkil ettiği konusunda hem fikir olduklarını belirttiğini” yazan gazete, bunun Rum kesimini memnun ettiğini kaydetti.

Gazete, Merkel ve Macron tarafından güvenlik ve garantilerle ilgili benzer olumlu tezler ifade edildiğini de ekledi.

Gazete haberinin devamında ise Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi.

“Eldeki bilgilerin, Anastasiadis’in de dün Eide’nin belgesindeki ifadelerden rahatsız olduğundan söz ettiğini” yazan Politis ise, Anastasiadis’in bunu dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştüğünü kaydetti.

“Ancak dün gece geç saatlere kadar Cenevre’ye gitmeme gibi bir olasılık olduğunun görülmediğini” kaydeden gazete, “çünkü belgenin henüz hazırlanma aşamasında olduğunu” ekledi.

Gazete “AB Zirvesinde Türk Mezesiyle Avrupai Akşam Yemeği- Merkel’den Anastasiadis’e: Çözüm AB-Türkiye İlişkilerinin İyileştirilmesi İçin Önkoşul” başlıklı haberinde de, Türkiye’deki durumun dün akşam Zirve toplantısında Avrupalı liderlerin akşam yemeğinde ele alınmasının beklendiğini anımsattı.

Gazete, Anastasiadis’in de aynı akşam yemeğinde AB’li muhataplarını, Kıbrıs konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendirmesinin beklendiğini belirtti.

“Brüksel’deki diplomatik kaynaklara” dayanarak, Almanya Başbakanı Merkel’in Anastasiadis’le görüşmesinde, kendisine “Türkiye’deki mevcut gelişmelerle, AB-Türkiye ilişkilerinin büyük bir batakta olduğunu açıkça belirttiğini” öne süren gazete, Merkel’in “Kıbrıs sorununun çözümünün AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesinin önkoşulu olduğunu söylediğini” ekledi.