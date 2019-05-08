Aliye Ejder Geçitkale Belediyesi tarafından yılın annesi seçildi

Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm zorluklara rağmen asla pes etmeden gün geçtikçe daha büyük güçle oğlu için emek veren Aliye Hanım Geçitkale Belediyesi tarafından yılın annesi seçildi. Günü birlik KKTC’ye gelen baba Salih Ejder, Geçitkale Belediye Başkanına ziyarete geldi ve canlı telefon bağlantısıyla eşi Aliye Ejder adına Yılın Annesi ödülünü aldı” denildi.

Refik Ejder, 2018 yılının Ekim ayından bu yana ailesi ile birlikte İstanbul Pendik’te tedavi görüyor.