Aliye Ummanel’in “Kayıp” oyunu Güney Kıbrıs’ta sahnelenecek

2014 - 2015 sezonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen “Kayıp”, iki tiyatronun işbirliğiyle 12 Mart’a kadar her cumartesi saat 21.30’da, her pazar saat 19.30’da Satiriko Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Aliye Ummanel’in kaleme aldığı ve savaş travmasını konu alan “Kayıp” isimli tiyatro oyunu, Güney Kıbrıs’ta sahnelenecek. Yunanca dilinde oynanacak “Kayıp”, Güney’deki ilk sahnesini 11 Şubat Cumartesi akşamı KKTC saati ile 21.30’da Satiriko Tiyatrosu’nda yapacak.

2014 - 2015 sezonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen “Kayıp”, iki tiyatronun işbirliğiyle 12 Mart’a kadar her cumartesi saat 21.30’da, her pazar saat 19.30’da Satiriko Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

BİR İLK...

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk kez Kıbrıslı Türk bir yazarın oyunu Yunanca olarak Güney’e taşınacak.

Yinelenen savaş travmasını konu alan “Kayıp”ta, Kıbrıslı Rum oyuncular Yiorgos Mouaimis, Christina Christofia, Antony Papamichail, Diomidis Koufteros ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularından İzel Seylani rol alacak.