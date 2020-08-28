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Ali,Yeniden Gençler Birliği'nde Kaleye Dönüyor..!

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Ali,Yeniden Gençler Birliği'nde Kaleye Dönüyor..!
Ali,Yeniden Gençler Birliği'nde Kaleye Dönüyor..!

Son bir buçuk yıldır futbol oynamayan başarılı kaleci Ali Aydemir, kulübü Gençlerbirliği'nde futbola dönüyor.

Kulüp oyuncu ile anlaştığını resmi Facebook sayfasından duyurdu.

 

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