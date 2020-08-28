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Ali,Yeniden Gençler Birliği'nde Kaleye Dönüyor..!
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FUTBOL
28.08.2020 22:45
Ali,Yeniden Gençler Birliği'nde Kaleye Dönüyor..!
Son bir buçuk yıldır futbol oynamayan başarılı kaleci Ali Aydemir, kulübü Gençlerbirliği'nde futbola dönüyor.
Kulüp oyuncu ile anlaştığını resmi Facebook sayfasından duyurdu.
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