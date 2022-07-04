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Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Michel'in girişimi ve katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıları ve bu çerçevede varılan anlaşmaları hatırlatarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış anlaşmasının imzalanması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım hatlarının açılması yönündeki müzakerelerden somut sonuçlar elde edileceğinden umutlu olduğunu belirtti.

Aliyev, işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan'ın karşı karşıya kaldığı geniş çaplı mayın sorununa dikkati çekerek 1. Karabağ Savaşı'ndan bu yana kayıp sayılan yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin Ermenistan tarafından aydınlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayan AB Konseyi Başkanı Michel de Güney Kafkasya'da istikrar, barış ve güvenliğin sağlanmasının AB için önemli olduğuna işaret etti.

Michel, AB'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış anlaşmasının imzalanması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım hatlarının açılması yönündeki çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

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