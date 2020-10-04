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Aliyev doğruladı: Cebrail kenti işgalden kurtarılmıştır

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TC MSB'nin 'Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı' açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kenti aldıklarını duyurdu.
Aliyev doğruladı: Cebrail kenti işgalden kurtarılmıştır

TC MSB'nin 'Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı' açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kenti aldıklarını duyurdu.

Aliyev, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü işgalden kurtarmıştır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusuna sevgilerini gönderen Aliyev, Karabağ’ın ülkesine ait olduğunu ifade etti.

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