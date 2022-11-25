Aliyev: Fransa, Ermenistan’la barış görüşmelerine katılamaz

i. Brüksel'de yapılması planlanan görüşme için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılmasını istediğini belirten Aliyev, "Bu da görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı hususunda taraflı tutum sergilediğini, dolayısıyla barış görüşmelerine katılamayacağını söyledi.

Aliyev, Bakü’deki ADA Üniversitesi’nde “Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi” başlıklı uluslararası konferansın açılışında konuştu. Brüksel’de 7 Aralık’ta Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğunda Ermenistan’la görüşme yapılmasının planlandığını fakat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu toplantıda ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılması halinde yer alabileceğini açıkladığını bildiren Aliyev, “Bu da görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor” dedi.

Aliyev, 6 Ekim’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Paşinyan ve Macron’la Prag’da yaptıkları dörtlü görüşmeden birkaç gün sonra Macron’un bir röportajda Azerbaycan’ı eleştirdiğini ve işlemediği şeylerle suçladığını dile getirerek, Fransız Senatosu’nun, Azerbaycan karşıtı kararı kabul ettiğini, Fransa Ulusal Meclisinin de benzer kararı onaylamasının beklenildiğini kaydetti.

Fransa’nın, Frankofoni Zirvesi aracılığıyla da Azerbaycan’a “saldırı girişiminde” bulunduğunu ifade eden Aliyev, “Bütün bunlar dikkate alındığında Fransa’nın barış görüşmelerine katılamayacağı açıktır. Bu, onların hatası, bizim değil çünkü ABD de Rusya da hiçbir zaman resmi düzeyde taraf tutmadı. Bu, 7 Aralık görüşmesinin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Biz diğer alternatifleri değerlendireceğiz. Bakalım arabulucu rolünü kim üstlenecek ve bu, hangi platformda gerçekleşecek?” diye konuştu.

Aliyev, Paşinyan’ın, Macron’un Brüksel toplantısına katılma talebini barış görüşmelerini bozma girişimi olarak gördüğünü de vurguladı.