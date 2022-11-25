  • BIST 4.874,34
  • Altın 1048.602
  • Dolar 18.6269
  • Euro 19.3811
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Aliyev: Fransa, Ermenistan’la barış görüşmelerine katılamaz

» »
i. Brüksel'de yapılması planlanan görüşme için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılmasını istediğini belirten Aliyev, "Bu da görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor" dedi.
Aliyev: Fransa, Ermenistan’la barış görüşmelerine katılamaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa’nın Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı hususunda taraflı tutum sergilediğini, dolayısıyla barış görüşmelerine katılamayacağını söyledi.

Aliyev, Bakü’deki ADA Üniversitesi’nde “Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi” başlıklı uluslararası konferansın açılışında konuştu. Brüksel’de 7 Aralık’ta Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğunda Ermenistan’la görüşme yapılmasının planlandığını fakat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu toplantıda ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılması halinde yer alabileceğini açıkladığını bildiren Aliyev, “Bu da görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor” dedi.

Aliyev, 6 Ekim’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Paşinyan ve Macron’la Prag’da yaptıkları dörtlü görüşmeden birkaç gün sonra Macron’un bir röportajda Azerbaycan’ı eleştirdiğini ve işlemediği şeylerle suçladığını dile getirerek, Fransız Senatosu’nun, Azerbaycan karşıtı kararı kabul ettiğini, Fransa Ulusal Meclisinin de benzer kararı onaylamasının beklenildiğini kaydetti.

Fransa’nın, Frankofoni Zirvesi aracılığıyla da Azerbaycan’a “saldırı girişiminde” bulunduğunu ifade eden Aliyev, “Bütün bunlar dikkate alındığında Fransa’nın barış görüşmelerine katılamayacağı açıktır. Bu, onların hatası, bizim değil çünkü ABD de Rusya da hiçbir zaman resmi düzeyde taraf tutmadı. Bu, 7 Aralık görüşmesinin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Biz diğer alternatifleri değerlendireceğiz. Bakalım arabulucu rolünü kim üstlenecek ve bu, hangi platformda gerçekleşecek?” diye konuştu.

Aliyev, Paşinyan’ın, Macron’un Brüksel toplantısına katılma talebini barış görüşmelerini bozma girişimi olarak gördüğünü de vurguladı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran: İngiltere eylemlerin bedelini ödeyecek10 Kasım 2022 Perşembe 13:05
  • Dubai’de Burc Halife yakınında yangın paniği07 Kasım 2022 Pazartesi 16:35
  • Papa, Bahreyn’de binlerce kişiyle ayin yaptı05 Kasım 2022 Cumartesi 22:49
  • İsrail'de çıkış anketlerine göre iktidara dönen Netanyahu, seçmenine teşekkür etti02 Kasım 2022 Çarşamba 13:20
  • Arap Birliği yeniden toplanıyor: Türkiye’ye karşı bildiri hazırlayacaklarmış01 Kasım 2022 Salı 17:39
  • Aliyev’den Putin’e: Zamanı geldi31 Ekim 2022 Pazartesi 19:57
  • İsrail, seçim günü sınır kapılarını ve bazı bölgeleri kapatacak31 Ekim 2022 Pazartesi 12:21
  • Mısır: Türkiye’yle normalleşme görüşmelerini durdurduk30 Ekim 2022 Pazar 19:53
  • İran’da göstericilere ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı29 Ekim 2022 Cumartesi 19:50
  • 13 kadına tecavüz eden BM görevlisine hapis cezası28 Ekim 2022 Cuma 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti