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Aliyev, Paşinyan ve Michel’den üçlü zirve

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantıda bir araya geldi.
Aliyev, Paşinyan ve Michel’den üçlü zirve

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına başladı. Aliyev, temasları kapsamında Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Dördüncü kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılmasıyla ilgili komisyonlarda müzakerelerin yapılması konuları yer alıyor. Ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, 1'inci Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'daki Azerbaycan halkına ait toplu mezarlar, tarihi ve kültürel anıtların durum da ele alındı.

Aliyev ve Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde, 14 Aralık 2021'de, 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022'de Brüksel'de bir araya gelmişti.

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