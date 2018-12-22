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Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerinden Londra'da 60 milyon sterlin (76 milyon dolar) değerinde konut satın almaya çalıştığı bildirildi.
Aliyev'in kızları Londra'da 60 milyon sterlinlik konut almaya çalıştı

Ancak bu satın alma işleminin "ciddi ölçüde kara para aklama riski" taşıdığı belirtildi.

Leyla ve Arzu Aliyeva'nın, Londra'nın en pahalı semtlerinden sayılan Knightsbridge'de 59,5 milyon sterline iki lüks daire satın alıp 3 milyon sterlin harcayarak daireleri birleştirmeyi planladıkları açıklandı.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 2015'te yapılan bu satın alma işlemi ile Aliyev ailesinin İngiltere'deki milyonlarca sterlin değerindeki emlaklarına bir yenisi daha eklenmiş olacaktı.

Konu ile ilgili ayrıntılar, satın alma işlemi için ailenin görevlendirdiği avukat Khalid Sharif ile ilgili disiplin işlemlerinin yürütüldüğü mahkemede ortaya çıktı.

Londra'daki bir avukatlık firmasının baş ortaklarından olan Sharif, kara para aklama ile ilgili gerekli kontrolleri yapmayarak mesleki kuralları ihlal ettiğini kabul etti.

Mahkeme Sharif'e 45 bin sterlin ceza ile 40 bin sterlin tutarındaki mahkeme masraflarını ödeme cezası verdi.

2016'da Guardian gazetesi, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtlara ve belgelere ulaşmış, Panama Belgeleri adıyla kamuoyuna ifşa edilen belgelerde, Panama kayıtlı Mossack Fonseca adlı hukuk bürosunun, bazı ünlüleri ve siyasileri de içeren müşterileri adına, 'vergi cenneti' olarak bilinen ülkelerdeki yoğun faaliyetleri ortaya konmuştu.

Cumhurbaşkanının bir yakını, Aliyev kardeşleri Sharif'in hukuk bürosu ile ilişki kurmasını sağladığı ve Sharif'in onlar adına "İngiltere'de emlak alma" amacıyla Mossack Fonseca'dan Britanya Virgin Adaları'nda bir şirket satın aldığı ortaya çıktı.

Azerbaycan içinde ve dışında tanındığı için Aliyev kardeşlerin, 'siyasi üne sahip kişiler' kategorisinde ele alınıp sıkı banka işlemleri kontrolünden geçirilmeleri gerekiyordu.

Ancak Sharif'in bu işlemleri yaptırmadığı, belgelere bu kişilerin o kategoride olmadığını yazdırdığı belirtiliyor.

2003'ten bu yana Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı olan Aliyev'in kızlarının özel şirketleri yoluyla büyük servet biriktirdiği belirtiliyor. Aliyev'lerin Londra'daki milyonlarca sterlin değerindeki birkaç konutun yanı sıra Moskova, Dubai ve Çek Cumhuriyeti'nde de birçok malikaneleri olduğu ifade ediliyor.

Kamuoyuna ifşa edilen ABD kaynaklı diplomatik yazışmalarda, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan'ın en zengin kişisi olduğu, 2003'te Cumhurbaşkanı olduktan sonra mal varlıklarını karısı Mihriban Aliyeva'ya aktardığı, ülkedeki siyasi sistemin "feodal" olduğu ve "birbiriyle bağlantılı bir avuç ailenin" ekonominin tüm sektörlerini kendi kontrolleri altında tuttuğu belirtilmişti.

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