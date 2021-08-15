Alkım: “Devrimci komünist partiye ihtiyaç var”

Alkım, yaptığı yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ta 95 yıl önce devrim hareketi için kurulan “Kıbrıs Komünist Partisi”nin zaman içinde kaybedildiğini, ülkenin değerli bir kazanımdan mahrum bırakıldığını kaydetti.

Ülkeye yeniden bir devrimci komünist parti gerektiğini belirten Alkım, “Bunun için tıpkı bir asır önce ilk devrimci önderlerimizin yaptığı gibi; ileri bilinçli işçi önderlerini, devrimci aydınları ve gençliği devrimci komünist bir program etrafında bir araya getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Alkım, “ülkeyi emperyalist kuşatmadan ve bölünmeden kurtaracak ve sınıfsız, sömürüsüz özgür bir ülke kurulmasını sağlayacak olanın ancak böylesi bir örgütlenme” olduğu görüşünü belirtti.