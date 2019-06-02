  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Alkol almışsanız araç kullanmayın, gerekirse polisten yardım isteyin! 

» »
Alkol almışsanız araç kullanmayın, gerekirse polisten yardım isteyin!
Alkol almışsanız araç kullanmayın, gerekirse polisten yardım isteyin! 

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. “Değerli Halkımız, Hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir.

Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız. Polis Genel Müdürlüğü olarak Ramazan Bayramını halkımızın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktadır. Şikayetlerinizi ve yardım taleplerinizi değerlendirmek için her zaman olduğu gibi

“155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE,  156 ALO NARKOTİK”

  ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat siz değerli halkımızın hizmetinde olacağız. Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte  “dur” diyebilmek için, aldığımız tedbirlerin yanında sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

-  Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız.

-  Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz

. -  Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz.

-  Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz.

-  Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız.

-  Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.  

  -  Trafikte önceliğiniz; “hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun.

-  Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşlarımız; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almaları biz polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır.

Saygıdeğer halkımızın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmek kendi yararlarına olacaktır. 

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını, en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs etrafında sondaj faaliyetleri gerginliği02 Haziran 2019 Pazar 14:07
  • Gökşan: "KKTC'de sürüş ehliyeti ölüm fermanı"02 Haziran 2019 Pazar 13:26
  • Lefkoşa Türk ve Rum Belediyelerinden iki toplumlu etkinlik02 Haziran 2019 Pazar 13:08
  • Erkekleri utandıran hastalık01 Haziran 2019 Cumartesi 23:59
  • İskele Gazimağusa yolunda ölümlü kaza! 21 yaşında hayata gözlerini yumdu!01 Haziran 2019 Cumartesi 18:36
  • Güven oyu alan UBP HP hükümetinin ilk icraatı Meclisi Pazartesi tatile sokmak oldu01 Haziran 2019 Cumartesi 15:33
  • Şehir Plancıları Odası, Girne Yayalaştırma Projesi için imzalanan sözleşmeyi eleştirdi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
  • Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler değerlendirildi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:01
  • LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti01 Haziran 2019 Cumartesi 14:57
  • Tatar: Türk ordusu adadan çekilse gerçek anlamda çatışma doğabilir, Türkiye barışın teminatıdır01 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti