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Alkol Fiyatlarına Zam Geldi

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Alkol Fiyatlarına Zam Geldi
Alkol Fiyatlarına Zam Geldi

Fiyat İstikrar Fonu’nun artırılması sonucunda içki fiyatlarına ciddi oranda zam geldi.

Öte yandan bazı marketler alkollü ürünlere tavsiye edilen zammın yanı sıra zamlar yaptı.

İşte zam sonrası 70 cl alkolün satış fiyatı:

Red Label: 170 TL’den 264 TL’ye

Black Label: 299 TL’den 462 TL’ye

Chivas Regal: 299 TL’den 355 TL’ye

The Famous Grouse: 145 TL’den 182 TL’ye

Jameson: 175 TL’den 210 TL’ye

Absolut Votka: 130 TL’den 164 TL’ye

Yeni Rakı: 80 TL’den 112 TL’ye

Mateus Şarap: 70 TL’den 99 TL’ye

Pasqua Şarap: 65 TL’den 85 TL’ye

 

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