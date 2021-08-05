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Alkol Kullanımı Geçen Yıl 700 Binden Fazla Kanser Vakasına Yol Açtı

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Alkol Kullanımı Geçen Yıl 700 Binden Fazla Kanser Vakasına Yol Açtı
Alkol Kullanımı Geçen Yıl 700 Binden Fazla Kanser Vakasına Yol Açtı

 

Yeni yapılan bir araştırma, alkol tüketiminin 2020'de dünyada 700 binden fazla kanser vakasına neden olduğunu ortaya koydu.

 

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, alkol kullanımının 568 binden fazla erkekte kansere yol açtığı belirtildi.

Alkol tüketiminin geçen yıl 700 binden fazla kanser vakasına sebep olduğu ifade edilen çalışmada, vakaların çoğunluğuna yemek borusu, kolon, karaciğer ve memede rastlandığı bildirildi.

AZ MİKTARDA ALMAK DAHİ KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırmada az miktarda alkol almanın bile kanser riskini artırabileceği ifade edildi.

Alkol nedeniyle kansere yakalanan kişilerin daha çok Doğu Asya, Orta ve Doğu Avrupa'da yaşadığı kaydedilen çalışmada, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da ise bu oranın en düşük seviyede olduğu vurgulandı.

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