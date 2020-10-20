Alkol nedeniyle ehliyeti alınıp ceza kesilen sürücü: Kolonya kullandığım için alkol çıktı

Bursa’da alkollü araç sürdüğü gerekçesiyle ehliyetine el konan ve 1228 lira para cezası kesilen sürücü, hayatını boyunca içki içmediğini söyledi. Kolonya kullandığı için alkollü çıktığını öne sürdü.

Mustafa Diricanlı, İnegöl ilçesinde yaklaşık iki ay önce bir polis kontrol noktasında durduruldu. Alkol testinde Diricanlı’nın 0.56 promil alkollü olduğu sonucu çıktı. Bunun üzerine hem ehliyetine el kondu hem de para cezası kesildi.

Diricanlı, ATM’den para çekmesinin ardından dezenfekte etmek amacıyla ellerine ve yüzüne kolonya sürdüğünü, polis kontrol noktasında test yapıldığını söyledi.

Diricanlı, ekiplere de kolonya kullandığını söylediğini, hayatı boyunca hiç içki içmediğini belirterek “Fakat yapacak bir şey yoktu. Savcılığa itiraz dilekçemi verdim” dedi.

Diricanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi kronik rahatsızlıklarım var. ‘Kolonya bu işin dezenfektanı’ diyorlar. Sürekli bunu kullanmak zorundayım. Onun için de kolonyayla dezenfekte etmekten ziyade başımıza bela oldu. Yetkililere sesleniyorum; kolonya kullanalım mı, yoksa kullanmayalım mı? Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum.”