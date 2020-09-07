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Alkol tedavisine çipli tedavi artık mümkün

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi alkol tedavisinde çığır açan, 3 ay koruyucu aşı niteliğindeki depo iğne tedavisinin ardından bu kez alkol bağımlılığına karşı mücadelede büyük etkisi olan implant (çip) tedavisini uygulamaya başladı.
Alkol tedavisine çipli tedavi artık mümkün

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi alkol tedavisinde çığır açan, 3 ay koruyucu aşı niteliğindeki depo iğne tedavisinin ardından bu kez alkol bağımlılığına karşı mücadelede büyük etkisi olan implant (çip) tedavisini uygulamaya başladı.  

Ülkemizde özellikle Kovid 19 salgın sürecinde tehlikeli boyutlara ulaşan alkol kullanımını önlemek ve tedavi etmek artık çok daha kolay olacak. Günümüzde kronik bir hastalık olarak kabul edilen alkol bağımlılığında deri altına yerleştirilen çip etkili oluyor. Çipli tedavide amaç, alkol kullanım isteğini tamamen azaltmak. 3 ay etkili olan alkol çip tedavisini uygulayan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, KKTC'de bir ilke daha imza atmış oldu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı halk arasında alkol çipi olarak bilinen tedavi yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çakıcı, alkol bağımlılığının çok yönlü bir hastalık olduğunu belirterek, şöyle konuştu: " Yeni bir yöntem olarak günümüzde kullanılan bir tedavi şeklidir. Halk arasında çip tedavisi olarak bilinen bu yöntemle kişinin alkol kullanma isteği engelleniyor. Hastanede takip sürecinde hastanın durumunun implant (çip)  takımına uygun olduğuna karar verildikten sonra genel cerrahi uzmanı tarafından ufak bir cerrahi işlemle birlikte daha çok karnın alt bölgesine doğru, yaklaşık bir santimlik bir cilt altı kesi yaparak çip yerleştiriliyor. Çip yerleştirildikten sonra kişi, enfeksiyon riskine karşı 24 saat kadar takip altında tutuluyor" dedi.

Çip tedavisinin diğer tedavilerle sonuç alınamayan, özellikle günlük ilaç kullanımı sırasında zorlanma yaşayan hastalarda kullanılabilen bir yöntem olduğunu belirten Mehmet Çakıcı, "Çip adı verilen implant cilt altına yerleştiriliyor. 3, 6 veya 9 aylık süreyle vücutta yavaş yavaş salınarak etki gösteriyor. Çipli tedavi yöntemiyle alkolün beyindeki bazı bölgelere bağlanarak etkili olması engellenirken, ters etki de yaparak kişinin fiziksel olarak tepki vermesine ve yoksunluğa girmesine neden olduğu caydırıcı özelliği de bulunmaktadır" dedi.

Girne'nin Karşıyaka bölgesinde bulunan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, dünyanın dört bir yanından gelen bağımlıyı tedavi ederek hayat kurtarmaya devam ediyor. Birçok ailenin bağımlılık konusunda müracaat ettikleri en önemli yer olan Pembe Köşk, dünyada uygulanan yeni tedavileri kullanarak bağımlılık tedavisinde  yeni umut olmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokolle yatılı olarak tedavi görecek KKTC vatandaşlarının masraflarının %80’i devlet tarafından karşılanmaktadır.

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