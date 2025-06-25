  • BIST 9431.71
  • Altın 4249.83
  • Dolar 39.7382
  • Euro 46.1399
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Alkol testi için nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı

» »
Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda meydana gelen ve iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı.
Alkol testi için nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Tarık Yumuşak yönetimindeki HJ 469 plakalı araç, Girne yönüne doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol şeridine geçti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Seçil Çınar’ın kullandığı YV 732 plakalı araca çarptı.

Kazanın ardından yaralanan olmazken, HJ 469 plakalı aracın sürücüsü Tarık Yumuşak, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçti24 Haziran 2025 Salı 14:56
  • TDP'de eğilim Erhürman'ın ilk turdan desteklenmesi yönünde24 Haziran 2025 Salı 14:30
  • Bankanın açığından faydalandı, 162 bin 705 TL’yi sirkat etti!24 Haziran 2025 Salı 14:26
  • Güzelyurt, Haspolat ve Akdoğan’da Üç Ayrı Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi24 Haziran 2025 Salı 14:08
  • KKTC’de İkamet İzinleri Denetlendi: 2 Kişi Tutuklandı24 Haziran 2025 Salı 13:56
  • Sahte Belge Düzenleyen ve Kullanan 3 Kişi Tutuklandı24 Haziran 2025 Salı 13:46
  • Güzelyurt’ta 25 Yaşındaki Genç Kadının Ani Ölümü Şüphe Uyandırdı24 Haziran 2025 Salı 13:35
  • Girne-Değirmenlik Yolunda Korkutan Kaza: 2 Kişi Yaralandı24 Haziran 2025 Salı 12:03
  • Günde iki kez temizlenmesine rağmen görüntü değişmiyor...24 Haziran 2025 Salı 12:02
  • Hemşire örgütlerinden ortak çağrı: Ebelik münhalleri ivedilikle açılmalı24 Haziran 2025 Salı 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti