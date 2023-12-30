Alkol ve Dikkatsizlik: Ardı Ardına Meydana Gelen Trafik Kazaları

TRAFİK KAZASI

1. 29.12.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Haspolat - Taşkent Anayolu boyunca RG 056 plakalı salon aracı 305 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Evre SELHANOĞLU (K-32), seyretmekte olduğu yolun 1-2 km arasına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yaklaşık 4 metre yükseklikten boş tarla içerisine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Evre SELHANOĞLU, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 29.12.2023 tarihinde, saat 21.45 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Mustafa RÜSTEMOĞLU (E-62), 120 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KL 400 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol kısmında doğu istikametine doğru yol içerisinde 215 miligram alkollü içki tesiri altında yaya olarak yürümekte olan Furkan CİRİT (E-32)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Furkan CİRİT kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü Mustafa RÜSTEMOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 29.12.2023 tarihinde, saat 15:50 sıralarında, İskele'de, Babutsa Büfe önlerindeki araç park alanı içerisinde, Feridun KORKUNAL (E-77) yönetimindeki JV 339 plakalı salon araç ile doğu istikametinden güney istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı neticesinde, aracını park etmeye çalıştığı esnada, gaz pedalına basarak park yerinden çıkıp yürüyüş yolu kenarında bulunan oturma bankına çarpmıştır. Çarpmaya müteakip konu araç ileriye doğru savrularak otuma bankını ve bank üzerinde oturan Altuğ GÜVENATEŞ (E-37)’i ileriye doğru savurmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Feridun KORKUNAL ve Altuğ GÜVENATEŞ kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Altuğ GÜVENATEŞ taburcu olurken, Feridun KORKUNAL ise elmacık kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 30.12.2023 tarihinde, saat 01:20 sıralarında, Girne’de, Cengiz MISIRLIOĞLU (E-44) 489 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 17 UE 189 plakalı araç ile Ülfet Restoran’a ait park yerinden dikkatsizce Uçurtma Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde doğu istikametine doğru 315 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Alper BÖBREK (E-28) yönetimindeki VL 777 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

5. 30.12.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Sinan ÖZTEKİN (E-43) yönetimindeki PA 153 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan JM 541 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Sinan ÖZTEKİN alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettinden dolayı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.