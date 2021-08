Alkol ve Sigaranın Vücuda Verdiği Zararı En Aza İndirgeyen Besinler

Alkol ve sigara bağımlılığının ölümcül sonuçlar doğurabileceği artık bilinen bir gerçek. Bu konuda farkındalığa sahip olmasına rağmen sigara veya alkol bağımlılığından vazgeçemeyenler zararı mümkün olduğunca aza indirgemek için hangi besinleri tüketmeliler? Buyurun bakalım…

İlk adım: Oksidatif stresle savaşın!

Sigara ve alkol tüketimi serbest oksijen radikallerinin düzeyinin artmasına neden olur. Serbest radikallerin fazla üretimi doku hasarı ve hücre ölümü ile sonuçlanan oksidatif stresi artırır. Bu yıkıcı etkilerin sonucu olarak da birçok kronik ve ölümcül hastalık gelişir. Bu nedenle sigara ve alkol tüketen bireyler bol sebze ve meyve tüketerek serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengin beslenmelidirler. Aynı zamanda alkol vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkiler. Özellikle B grubu vitaminlerinin eksikliği sıkça görülür. Bu nedenle yulaf, tam buğday ekmeği gibi B1 vitamini; ceviz, keten tohumu, tahin gibi B6 vitamini; et, süt, peynir gibi B12 vitamini kaynaklarına yer verilmelidir.

Alkol ve sigaranın zararlı etkilerine karşı en güçlü silahlar;

Su: Sigaranın içeriğindeki nitrik oksit, hidrokarbonlar, aldehidler, fenollar, kinon ve semikinon gibi radikalleri ve alkolü vücuttan uzaklaştırmada en etkili silah sudur.

Kivi: Günlük C vitamini gereksinimi yetişkin erkeklerde 90 mg, kadınlarda ise 75 mg’dır. Sigara içenlerde ihtiyaç artar ve +35 mg ek yapılmalıdır. Kivi tam bir C vitamini deposu olmasıyla (1 orta boy=60 mg C vitamini) sigara içenlerin bu ihtiyacını karşılamaları için birebirdir.

Koyu renkli üzümler: Sigara tüketimi ve kalp hastalıkları arasında güçlü bir ilişki vardır. Koyu renkli üzümlerde bulunan resveratrol ise güçlü bir kalp-damar sistemi koruyucusudur.

Kayısı: Antioksidan özellik gösteren likopen, β-karoten, A, E vitamini içeriğiyle sigara ve alkolün neden olduğu oksidatif stres ile savaşır.

Balkabağı: Antioksidan özellik gösteren A, C, E vitaminlerinden ve lutein ve zeaksantin karotenoidlerinden zengin içeriğiyle tam bir antioksidan deposu olan balkabağı alkol ve sigaranın zararlı etkilerinden vücudu korur.

Soğan: Önemli antioksidanlardan flavanoidler (antosiyaninler ve kuarsetin) ve alkil/alkalen sistein sülfoksitler bakımından oldukça zengin bir sebzedir. Bu sayede sigara ve alkolün neden olabileceği kronik hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Enginar: İçeriğindeki ciarin adlı madde sayesinde alkolün karaciğer üzerinde yarattığı tahribattan karaciğeri korumaya yardımcı olur.

Keçiboynuzu: Akciğeri temizleyerek sigaranın akciğerler üzerindeki zararlı etkisini azaltır.

Zencefil: Akciğerlerin nikotinden temizlenmesini sağlar ve aynı zamanda sigara içme isteğini azaltır.

Zerdeçal: İçeriğindeki kurkumin karaciğeri alkolün verdiği hasara karşı korur.