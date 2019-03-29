Alkol yasaklansın diyen oyuncu uçakta olay çıkardı (video)

‘Alkol yasaklansın’ diyen; ancak alkollü mekanı olduğu ortaya çıkan ‘oyuncu’ Erkan Petekkaya, bu kez uçakta olay çıkardı. Petekkaya’nın alkollü olduğu iddia edildi.

‘Alkol yasaklansın’ diyen; ancak alkollü mekanı olduğu ortaya çıkan ‘oyuncu’ Erkan Petekkaya, bu kez uçakta olay çıkardı. Petekkaya’nın alkollü olduğu iddia edildi.

Petekkaya, bindiği Dalaman uçağında olay çıkardı, o anlar ise bir yolcu tarafından kameraya alındı

Alkollü olduğu iddia edilen Petekkaya, görevliler tarafından uçaktan indirildi.

Petekkaya bir röportajında, ‘Acilen satışı yasaklansın dediğiniz şey nedir?’ sorusuna “Alkol ve sigara” yanıtını vermişti. Bu sözlerin ardından Petekkaya’nın İstanbul Beykoz’da açtığı bir restoranda alkol satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya’nın uçaktan indirildiği görülüyor. Petekkaya’nın uçaktan inerken ‘Sevgili arkadaşlar, bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye…Vallahi ben yapmadım.’ diyor.

Yolculara hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilen Petekkaya'nın görüntülerini çeken bir yolcu, "Alkol yasaklansın diyen Petekkaya, uçağa sarhoş geldi" diyor.