Alkol yine kaza getirdi: 1 yaralı, 2 tutuklu

Geçitkale-Tatlısu ana yolu, Güzelyurt-Lefke ana yolu ve Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda alkollü sürücülerin karıştığı üç farklı kaza meydana geldi.

Kazalar sonucunda 2 araç sürücüsü tutuklanırken, bir sürücü ise yaralandı.

Geçitkale-Tatlısu ana yolu: TIR devrildi, sürücü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Geçitkale-Tatlısu ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, dün saat 16.30 sıralarında Mustafa Yayar (E-42) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VD 335 plakalı birleştirilen tır araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, sol yan tarafı üzerine devrilip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Güzelyurt-Lefke ana yolu: Araç sürücüsü yaralandı

Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde Cengizköy dahilinde, saat 02.30 sıralarında Hakan İneci (E-34) 283 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RU 639 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kontrolsüz şekilde ilerleyip arazi içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hakan İneci, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Girne-Alsancak Çevre Yolu: Taburcu oldu, tutuklandı

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında, saat 04.00 sıralarında Jenk Özcan (E-36) 187 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PH 956 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan dönel kavşağa geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve sol ön kısmı ile kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan PH 956 plakalı araç, orta refüje ve refüj içerisindeki süs bitkilerine çarptıktan sonra, takla atarak sol yan kısmı üzerine devrilip durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Jenk Özcan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra, tutuklandı.

Polisin kazalara ilişkin soruşturması devam ediyor.