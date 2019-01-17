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Alkol zehirlenmesi geçiren hasta 4.5 litre birayla kurtarıldı

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Vietnam’da bir doktor, metil alkol zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan hastayı midesine 4.5 litre bira naklederek kurtardı.
Alkol zehirlenmesi geçiren hasta 4.5 litre birayla kurtarıldı

Vietnam’ın Quang Tri şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Nguyen Van Nhat, alkol zehirlenmesi sonucu şehirdeki bir hastanenin acil servisine gittiğinde, kanındaki metil alkol seviyesinin normalin 1.119 kat üzerinde olduğu tespit edildi.

The Sun@TheSun

Docs pump 15 cans of beer INTO man's stomach to stop him dying from alcohol poisoning https://www.thesun.co.uk/news/8212866/beer-alcohol-poisoning-vietnam-doctors/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1547678750 …

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1:47 AM - Jan 17, 2019

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Man has 15 cans of beer pumped INTO his stomach by docs to stop him dying from alcohol poisoning

DOCTORS have pumped 15 cans of beer into a man’s stomach to stop him dying from alcohol poisoning, according to local reports. Nguyen Van Nhat’s life was saved after medics at General Hospital in Q…

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Acil servis doktoru, karaciğerinin metil alkolü emmesini yavaşlatmak amacıyla hastaya derhal bir litre bira nakletti.

Saat başı bir kutu bira (0.33 mililitre) verilen hastanın bilinci, 4.5 litrenin, yani yaklaşık 15 kutuya denk gelen miktarın verilmesi ardından yerine geldi.

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