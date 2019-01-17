Alkol zehirlenmesi geçiren hasta 4.5 litre birayla kurtarıldı

Vietnam’da bir doktor, metil alkol zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan hastayı midesine 4.5 litre bira naklederek kurtardı.
Vietnam’ın Quang Tri şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Nguyen Van Nhat, alkol zehirlenmesi sonucu şehirdeki bir hastanenin acil servisine gittiğinde, kanındaki metil alkol seviyesinin normalin 1.119 kat üzerinde olduğu tespit edildi.
Acil servis doktoru, karaciğerinin metil alkolü emmesini yavaşlatmak amacıyla hastaya derhal bir litre bira nakletti.
Saat başı bir kutu bira (0.33 mililitre) verilen hastanın bilinci, 4.5 litrenin, yani yaklaşık 15 kutuya denk gelen miktarın verilmesi ardından yerine geldi.
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