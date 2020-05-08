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Alkolden Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu

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Ordu'da bir kişinin ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu. Sürücü toplam 8 kez alkollü yakalandı.
Alkolden Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 8 kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu.

Ahmet Cemal Mağden Caddesi’nde aracıyla seyir halinde olan T.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Polis ekiplerinin yaptığı rutin kontroller sırasında sürücünün 2,37 promil alkollü olduğu belirlendi. T.Ö’nün, 8. kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu.

Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlem uygulandı. 

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