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Alkolle ilgili dikkat çeken araştırma: 740 bin kanser vakasına neden oldu

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Dünyanın en ünlü bilim dergilerinden Lancet’te alkolün etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.
Alkolle ilgili dikkat çeken araştırma: 740 bin kanser vakasına neden oldu

Dünyanın en ünlü bilim dergilerinden Lancet’te alkolün etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Araştırmada, alkol ile kanser bağlantısının altı çizilirken, alkolün sadece geçtiğimiz yıl en az 740 bin kanser vakasına neden olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Alkol tüketiminin başta meme, karaciğer, kolon, rektum, orofarenks, gırtlak ve yemek borusu kanserleri olmak üzere daha birçok kansere neden olduğuna dair güçlü kanıtlar olduğu belirtilen çalışmada, az miktarda alkol almanın bile kanser riskini artırabileceğinin altı çizildi.

Çalışmada, alkol tüketiminin 2020'de erkeklerde tahmini 568 bin 700, kadınlarda ise 172 bin 600 kanser vakasına neden olduğu ve kanser vakalarının çoğunluğunun yemek borusu, karaciğer ve meme kanserlerini içerdiği bildirildi.

"KANSER UYARISI EKLENMELİ"

Alkol nedeniyle kansere yakalanan kişilerin daha çok Doğu Asya, Orta ve Doğu Avrupa'da yaşadığı bildirilen çalışmada, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da ise bu oranın en düşük seviyede olduğu vurgulandı.

NTV'nin aktartığına göre, Lancet’teki makalede, alkol etiketlerine kanser uyarısı eklenmesinin gerektiği vurgulanırken, alkole daha yüksek vergilerin getirilmesinin ve reklamların azaltılmasının gerektiğinin altı çizildi.

"AZ MİKTARDA BİLE ORTAYA ÇIKIYOR"

Fransa'daki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan çalışmanın ortak yazarı Harriet Rumgay, alkolün küresel olarak önemli bir kanser yüküne neden olduğunu ve bunun az miktarda tüketildiğinde bile ortaya çıktığını söyledi.

Rumgay, "Alkolün kanser üzerindeki etkisi genellikle bilinmez veya gözden kaçar” derken, “Bu nedenle alkol ve kanser arasındaki bağlantı hakkında daha fazla kamuoyu bilincine, kanser ve alkole atfedilebilecek diğer hastalıkların yükünü önlemek için genel alkol tüketimini azaltacak politikalara ihtiyacımız var" diye konuştu.

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