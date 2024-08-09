  • BIST 9912.41
  • Altın 2617.654
  • Dolar 33.5256
  • Euro 36.6625
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKASekiz günlüğüne uzaya giden iki astronot mahsur kaldı

Alkollü araç kullanana 1 Yıl hapis cezası geliyor

» »
Alkollü araç kullanana 1 Yıl hapis cezası geliyor
Alkollü araç kullanana 1 Yıl hapis cezası geliyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, hazırlanan bazı yasa tasarılarını Resmi Gazete’de yayımlayarak halkın bilgisine sundu.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerilerin, özel ve tüzel kişilerce Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği bildirildi.

Görüş ve öneriler, dün itibarıyla 20 gün içinde yazılı olarak sunulabilecek.

– Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı… 150 mg/100 ml üzerinde alkollü sürüşte yeni ceza

Resmi Gazete’de yer alan Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda 150 mg/100 ml üzerinde alkol oranın üzerindeki sürücülere getirilen cezalarda düzenleme yapıldı.

Yasa tasarısına göre, nefesteki alkol miktarı 24 mg/100 ml veya kandaki alkol miktarı 50 mg/100 ml’den fazla, ancak 48 mg/100 ml veya 101 mg/100 ml’den az olması durumunda, bir yıla kadar hapis ve/veya beş asgari ücrete kadar para cezası verilebilecek ve/veya sürücüler üç ayı geçmeyecek şekilde sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya almaktan men edilebilecek.

Bu miktarın; nefeste 47 mg/100ml veya kanda 100 mg/100 ml’den fazla, ancak 72 mg/100 ml veya 151 mg/100 ml’den az olması durumunda, sürücüler iki yıl hapis ve/veya 10 asgari ücret para cezasına çarptırılabilecek ya da üç ayı geçmeyecek şekilde sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya almaktan men edilebilecek.

Nefesteki alkol miktarının 71 mg/100 ml, kandaki alkol miktarının 150 mg/100 ml’den fazla olması durumunda ise, üç yılı geçmeyen hapis cezası, 15 asgari ücrete kadar para cezası veya altı ayı geçmeyen bir süre için sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya almaktan men edilme öngörülüyor.

Böyle bir durumda aracın ise dava sonuçlanana kadar muhafaza altına alınacağı kaydediliyor.

Tasarı’da kamu için kullanılan motorlu araçlarda, alkol alt sınırının sıfırdan başladığı belirtiliyor.

– Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Resmi Gazete’de yayımlanan Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasası’ndaki bir takım trafik suçlarında para cezası ve puanlarda düzenlemeye gidildi.

Tasarıdaki düzenlemelerdeki amacın caydırıcılık olduğu kaydedildi.

Yeni para cezası ve ceza puanı cetveline göre, hız sınırı aşımlarında, trafik levhalarında riayet etmeme, viraja yaklaşıldığında yavaşlamama, uygun park etmeme, emniyet kemeri kullanmama, işletme izinsiz yolcu taşıma, polis memurlarının talimatlarına riayet etmeme, araç içerisinde cep telefonu kullanmak gibi eylemlerde bulunma gibi trafik suçlarında uygulanacak cezalarda artış yapıldı.

– Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na yapılan düzenlemelerle ise kaçak taşımacılığın tespitinin ve kaçak taşımacılık yapan kişilere caydırıcı cezalar verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Yapılan düzenlemelerde, yolcu taşıma izni olmayan özel araçların aynı güzergahta yapacakları gidiş ve dönüşlere ilişkin sınırlamalar getirildi; elektronik denetleme sistemiyle takibinin yapılacağı belirtildi.

Bunun yanında, izinsiz araç kiralamalarına ilişkin cezalara bir takım düzenlemelere gidildi.

– 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı

1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda ise, kaçak taşımacılığı tespit edilebilmesi ve kaçak taşımacılık yapan kişilere verilen cezaların caydırıcı olması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile KTEV arasında ikinci burs protokolü imzalandı09 Ağustos 2024 Cuma 16:19
  • Sıcak hava devam edecek... Sıcaklık 37-40 derece civarında09 Ağustos 2024 Cuma 14:39
  • MEB, İTÜ-KKTC ve KIBZEV arasında iş birliği protokolü imzalandı09 Ağustos 2024 Cuma 14:39
  • On farklı noktada 400 adet parazitoid böcek salımı yapıldı!09 Ağustos 2024 Cuma 14:37
  • İthal dereotunda limit üstü bitki koruma ürünü bulundu09 Ağustos 2024 Cuma 14:36
  • Park halindeki karavan çalındı09 Ağustos 2024 Cuma 14:09
  • El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu: "Eylemin adresi AKSA Kalecik olmalı"09 Ağustos 2024 Cuma 13:37
  • “Piroi” (Gaziler) ve Dillirga bölgesindeki sınır kapılarının açılması konuları yine gündemde09 Ağustos 2024 Cuma 13:37
  • Yaş 60: Hırsızlık yaptı, kaçak mallarla yakalandı, askeri yasak bölgeyi ihlal etti!09 Ağustos 2024 Cuma 13:15
  • Bir günde 3 ani ölüm... Yaşları 27, 51 ve 73!09 Ağustos 2024 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti