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Alkollü araç kullananlar yandı!

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Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, yandı.
Alkollü araç kullananlar yandı!

Asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL’den yükselmesiyle birlikte “alkollü içki ve uyuşturucu madde tesiri altında” araç kullanan sürücülere uygulanan cezalar şöyle…

Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki, veya idrarındaki alkol oranının 50 mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (51 mlgr ve100 mlgr dahil)  durumunda 4942 TL 50 kuruş para cezası uygulanıyor. Ayrıca 100 ceza puanı kesiliyor.

Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı halde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) durumunda ise 9885 TL cezai işlem uygulanıyor. Ve 100 ceza puanı kesiliyor.

Öte yandan makul bir sebebi olmadan yeterli teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddeden sürücülere ise 9885 TL cezai işlem uygulanıyor. Ve 100 ceza puanı kesiliyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Şube ekipleri ise gerçekleştirdikleri denetimlerde alkollü araç kullanan sürücülere geçit vermiyor.

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